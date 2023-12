Helloworld Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "PERMANENT TSB GROUP":

Die Helloworld Travel-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 2,65 AUD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 2,43 AUD, was einem Unterschied von -8,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,45 AUD, was nur einem geringen Unterschied von -0,82 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch nahm die Diskussion über negative Themen in Bezug auf Helloworld Travel zu. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength-Index ergibt für die Helloworld Travel-Aktie einen Wert von 41,18 für den RSI7 und einen Wert von 52,69 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, was das Gesamtranking des Relative Strength Indikators auf "Neutral" festlegt.