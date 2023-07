Hellofresh: Potenzial von +39,03% - Kursziel bei 33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Am 27.07.2023 legte Hellofresh an der Börse eine leicht negative Performance von -0,04% hin. Dennoch zeigt sich der Markt insgesamt optimistisch und steigerte den Aktienwert in den letzten fünf Handelstagen um +7,17%. Die Bankanalysten sind hinsichtlich des Kursziels einheitlich: Sie sehen die mittelfristige Entwicklung bei 33,66 EUR und somit ein potential von +39,03%.

Dieser Einschätzung schließen sich auch viele Experten an: So empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zehn weitere sprechen eine kaufende Empfehlung aus. Sieben Fachleute positionieren sich neutral (“halten”) und lediglich einer gibt...