Hellofresh: Potenzial für eine Kurssteigerung um 4,02% auf 32,64 EUR

Die Aktie von Hellofresh hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und am gestrigen Tag sogar +6,05% an Wert gewonnen. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 32,64 EUR hat – was einem Potenzial von +4,02% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht.

• Am 12.09.2023 legte Hellofresh um +6,05% zu

• Das aktuelle Kursziel beträgt 32,64 EUR

• Laut Guru-Rating bleibt das Rating bei 3,73

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und einige Experten die Bewertung “halten” oder sogar “Verkauf” vergeben haben (insgesamt jedoch nur einer bzw. zwei), zeigen sich insgesamt +65,38% der Analysten optimistisch gegenüber der Hellofresh-Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der positive Trend-Indikator “Guru-Rating”, der zuvor bei...