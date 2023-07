Hellofresh: Potenzial für Kursanstieg von 42,43% auf das Kursziel von 34,17 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh verbuchte gestern einen Verlust von -1,15%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie jedoch einen Gewinn in Höhe von +6,81% verzeichnen. Die Analysten sind optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +42,43% bis zum Kursziel bei 34,17 EUR.

• Am 05.07.2023 sank der Aktienwert um -1,15%

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 34,17 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei dem Wert von 3,76

Während sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zehn weitere ein “Kauf”-Rating geben (insgesamt ergibt dies eine optimistische Einschätzung durch analystischer Berichte), beurteilen sieben andere Experten die Aktie als “Halten”. Nur einer hält es für ratsam zu verkaufen und ein weiterer Experte sogar direkt zu verkaufen.

Der Anteil an Analysten mit...