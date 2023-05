Hellofresh: Potenzial für Kursanstieg um +37,36% auf 31,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 31,62 EUR und bietet Investoren ein Potential für einen Anstieg um +37,36%.

• Hellofresh konnte am 04.05.2023 nur eine negative Kursentwicklung von -0,99% erreichen

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,79

Am gestrigen Tag verzeichnete Hellofresh nur eine geringfügige Abwärtskursentwicklung um -0,99%.

Die letzten fünf Handelstage ergaben jedoch in Summe einen Verlust von -10,43%, was die pessimistische Stimmung des Marktes widerspiegelt.

Trotzdem sind Bankanalysten optimistisch und sehen ein großes Aufwärtspotential im Unternehmen. Von insgesamt 20 Analysten bewerten sechs das Papier mit einem “Starker Kauf”, sieben empfehlen den Kauf und sechs halten es für sinnvoll zu halten.

Nur einer rät zum...