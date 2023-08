Hellofresh: Potenzial für Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh hat am gestrigen Tag um +2,13% zugelegt und verzeichnet damit eine positive Entwicklung. In den vergangenen fünf Handelstagen hingegen sank der Kurs um -3,55%, was auf pessimistische Marktbedingungen schließen lässt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Hellofresh bei 32,64 EUR. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren von +30,61%. Die Analystenmeinungen sind jedoch geteilt. Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere zehn ein “Kauf”-Rating vergeben haben, halten sich sechs Analysten neutral und einer ist der Meinung, dass ein Verkauf angebracht wäre. Zwei Experten raten sogar zu einem sofortigen Verkauf.

Insgesamt ergibt sich daraus eine optimistische Einschätzung mit einem Anteil positiver Ratings von +65,38%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...