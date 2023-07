Hellofresh: Das Kursziel liegt bei 33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh hat am gestrigen Tag eine beachtliche Kursentwicklung von +1,52% hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +4,32% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das aktuelle Kursniveau die wahre Bewertung des Unternehmens nicht widerspiegelt; das mittelfristige Kursziel für Hellofresh beträgt 33,66 EUR – was einem potenziellen Anstieg um +36,61% entspricht.

• Am 11.07.2023 legte die Hellofresh-Aktie um +1,52% zu

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 33,66 EUR

• Derzeit sehen 64% der Analysten die Aktie optimistisch

Aktuell empfehlen sechs Experten einen Kauf der Aktie und weitere zehn setzen ihr Rating auf “Kauf”. Sieben Analysten sprechen sich neutral aus und lediglich einer meint sogar zum Verkauf raten zu müssen. Insgesamt bleibt jedoch eine positive...