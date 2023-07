Hellofresh: Kursziel bei 34,17 EUR - ein Potenzial von +42,55%

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +6,06% verzeichnen. Seit fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Summenplus von +7,78%, was auf eine derzeit optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Hellofresh-Aktie liegt aktuell bei 34,17 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von beachtlichen +42,55%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, obwohl sechs Experten sie als “starken Kauf” bewerten und zehn weitere das Rating “Kauf” vergeben. Sieben Experten positionieren sich neutral mit der Bewertung “halten”, während einer den Verkauf empfiehlt und sogar einer sofortigen Veräußerung rät.

Ein Blick auf den Trend-Indikator “Guru-Rating”, früher bekannt als “Guru-Rating ALT”, zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung zur...