Hellofresh: Kurspotenzial von fast 43% - Zielkurs bei 34,17 EUR

Die Aktie von Hellofresh hat am Vortag an der Börse eine Abschwächung um 1,48% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte allerdings ein Aufschwung von insgesamt 6,46% verzeichnet werden. Die Stimmung auf dem Markt ist somit momentan eher optimistisch.

Laut einer Durchschnittsberechnung verschiedener Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 34,17 EUR. Sollten diese Einschätzungen eintreffen, würde dies für Investoren ein Potential von fast 43% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Prognose nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Zurzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktien und zehn weitere Experten sehen sie als einen starken Kauf an. Sieben Fachleute halten sich neutral und bewerten sie mit “Halten”. Ein Experte ordnet die Aktie einem Verkauf zu und noch einer rät...