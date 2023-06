Hellofresh: Kurspotenzial von +66,52% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Hellofresh-Aktie wurde in den Augen der Analysten bisher nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel soll sich bei 34,17 EUR befinden.

• Kursentwicklung am 23.06.2023: -5,52%

• Durchschnittliches Kursziel: 34,17 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,79

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Hellofresh-Aktie einen Rückgang von -5,52%. In Anbetracht dessen scheint der Markt momentan relativ optimistisch zu sein mit einem Ergebnis von +10,09% in der letzten Handelswoche.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Hellofresh beträgt laut Bankanalysten 34,17 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, ergibt sich ein Potenzial von +66,52%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

Insgesamt empfehlen aktuell sechs Analysten die Aktie als stark kaufenswert und zehn...