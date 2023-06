Hellofresh: Kurspotenzial von +60,57%

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Am 02.06.2023 hat die Hellofresh-Aktie einen Tagesgewinn von +2,11% erzielt und schließt damit eine turbulente Woche ab. In den letzten fünf Handelstagen verlor der Kurs jedoch insgesamt -3,88%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sehen viele Experten das wahre Potenzial in Hellofresh noch lange nicht ausgeschöpft – das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,17 EUR (+60,57%). Dieser optimistischen Einschätzung stimmen auch sechs Analysten zu, die die Aktie als “starken Kauf” bewerten. Zehn Experten empfehlen ein “Kauf”-Rating und sechs halten es für angemessen zu “halten”. Nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,79.