Hellofresh: Das Kurspotenzial beträgt +44,03%

Die gestrige Performance von Hellofresh am Finanzmarkt lag bei -1,77%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine negative Entwicklung von -3,71%. Diese pessimistische Stimmung herrscht derzeit am Markt.

In Anbetracht dessen scheint die Aktie von Hellofresh nach Meinung von Analysten aktuell unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,66 EUR und damit um +44,03% höher als der derzeitige Kurs. Allerdings gibt es auch Experten mit abweichender Meinung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Im Detail empfehlen sechs Analysten den Verkauf und zehn sehen ein Kaufsignal für Hellofresh. Sieben weitere Experten bewerten die Aktie als “halten”. Lediglich ein Experte sieht einen Verkauf als gerechtfertigt an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76. Zusammengefasst ist das...