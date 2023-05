Hellofresh: Experten sehen Kurspotenzial von +52,48% - Zielkurs bei 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh legte gestern am Finanzmarkt um +2,28% zu. In der vergangenen Handelswoche konnte ein Plus von +2,66% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell relativ optimistisch.

Verschiedene Bankanalysten sind sich einig darüber, dass die Aktie mittelfristig nicht korrekt bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34,17 EUR und würde somit ein Potenzial von +52,48% für Investoren eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

6 Analysten sprechen sich aktuell für einen Kauf aus und weitere 10 Experten empfehlen zumindest den Erwerb der Aktie. Hingegen haben sich 6 Analysehäuser neutral positioniert und nur noch eine einzige Einschätzung fällt negativ aus – hier wird zum Verkauf geraten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,79 unverändert – insgesamt...