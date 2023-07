Hellofresh: Aufwärtspotential von 48%

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Hellofresh einen Kursanstieg in Höhe von 0,22% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang um 4,41%. Der Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Die Analysten sind hingegen optimistischer und sehen das wahre Kurspotenzial bei einem mittelfristigen Kursziel von 33,66 EUR – dies entspricht einer Steigerung um +48,02% gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen am Markt.

Insgesamt bewerten sechs Analysten die Aktie als stark kaufenswert und zehn weitere als kaufenswert. Sieben Experten empfehlen eine Haltung (Halten), während nur ein Experte zum Verkauf rät. Ein weiterer ist sogar der Meinung, dass Hellofresh sofort verkauft werden sollte.

Doch auch wenn es...