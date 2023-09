Hellofresh: Analysten sind sich einig, dass das Kursziel bei 32,64 EUR liegt

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +3,35% hingelegt. Am gestrigen Tag fiel sie jedoch um -0,23%. Trotz dessen ist die Stimmung am Markt relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Hellofresh liegt bei 32,64 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +5,91% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Von insgesamt 26 Analysten raten aktuell 17 zum Kauf der Aktie und weitere zehn bewerten diese positiv mit “halten”. Lediglich einer rät dazu, die Aktien zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73.