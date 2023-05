Hellofresh: Analysten sind optimistisch - Kursziel von 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Gestern hat die Hellofresh-Aktie im Finanzmarkt ein Plus von +2,28% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei einem Anstieg von +2,66%. Die Stimmung am Markt scheint demnach relativ positiv zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 34,17 EUR. Das bedeutet für Investoren ein Potenzial von +52,48%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 16 Analysten die Hellofresh-Aktie zum Kauf oder Halten und nur einer stuft sie als Verkauf ein. Der Anteil der Optimisten liegt somit bei +66,67%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit 3,79 unverändert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Hellofresh ist aktuell unterbewertet und kann laut Experteneinschätzungen noch großes Potenzial...