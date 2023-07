Hellofresh: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Hellofresh-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen um +7,78% zugelegt und am gestrigen Tag sogar ein Plus von +6,06% erreicht. Die Bankanalysten sehen die Aktie aktuell unterbewertet und prophezeien ein mittelfristiges Kursziel bei 34,17 EUR.

• Hellofresh-Aktie legt in einer Woche um +7,78% zu

• Durchschnittliches Kursziel der Analysten liegt bei 34,17 EUR

• 64% der Analysten empfehlen weiterhin einen Kauf

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,76

Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 23,99 EUR eröffnet sich Investoren somit ein Potenzial von beeindruckenden +42,55%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt 24 befragten Analysten raten jedoch immer noch über zwei Drittel zum Kauf (16x) oder halten das Papier zumindest für vielversprechend (7x). Nur ein Experte spricht sich gegenwärtig für...