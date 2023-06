Hellofresh: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,52%. Insgesamt belief sich die Performance des Wertpapiers in den letzten fünf Handelstagen auf -0,40%, was eine relativ neutrale Stimmung am Markt widerspiegelt. Doch laut Experten sind die aktuellen Bewertungen der Aktie nicht gerechtfertigt.

• Am 14.06.2023 mit +0,52%

• Kursziel von 34,17 EUR (+84,40%)

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,79

Das mittelfristige Kursziel für Hellofresh liegt bei 34,17 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +84,40%. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch geteilt: Während sechs Experten das Papier als starken Kauf empfehlen und zehn es als Kauf bewerten (insgesamt also +66,67%), halten sich sechs weitere mit einer neutralen Einschätzung zurück. Nur noch ein Experte rät explizit zum Verkauf der Aktie.

Zusätzlich wird das...