Hellofresh: Analysten sehen großes Kurspotenzial bei 34,17 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Hellofresh 0,67% an Wert und schloss damit auf einem Tiefstand der vergangenen fünf Handelstage. Insgesamt summiert sich das Minus in einer Woche auf 10,22%. Einige Marktbeobachter hatten eine solche Entwicklung nicht erwartet und sind pessimistisch.

Doch Analysten sind anderer Meinung. Sie halten die Aktie von Hellofresh für unterbewertet und prognostizieren ein Kursziel von 34,17 EUR – das entspricht einem Potenzial von +85,20%. Von insgesamt 23 befragten Bankanalysten empfehlen sechs einen starken Kauf der Aktie, zehn bewerten sie als Kauf und sechs halten sie für neutral. Nur ein Fünftel aller Experten empfiehlt den Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf der Anteilsscheine.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei hervorragenden 3,79 Punkten.

Die positive Einschätzung lässt Anleger mit...