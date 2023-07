Hellofresh: Analysten sehen Kursziel bei 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die gestrige Kursentwicklung von Hellofresh am Finanzmarkt betrug +6,06%. In den vergangenen fünf Handelstagen erzielte das Unternehmen insgesamt eine Rendite von +7,78%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet. Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 34,17 EUR.

Sollten die Bankanalysten Recht behalten, könnten Investoren ein Potenzial in Höhe von +42,55% erzielen. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Meinungen über die weitere Entwicklung des Unternehmens: Sechs Analysten empfehlen einen starken Kauf und zehn setzen auf ein einfaches “Kauf”. Sieben Experten positionieren sich neutral (“halten”), während nur einer...