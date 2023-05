Hellofresh: Analysten sehen Kurspotenzial von +54,27%

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,10% erzielt. In den letzten fünf Handelstagen konnte somit ein Zuwachs von insgesamt +1,47% verzeichnet werden. Die Stimmung an der Börse scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Hellofresh liegt bei 34,17 EUR. Dieser Wert wird im Durchschnitt aller Bankanalysten erwartet und würde bedeuten, dass die Aktie ein Potenzial zum Wachstum um +54,27% bietet. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

6 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere 10 bescheinigen ihr eine positive Entwicklung mit dem Rating “Kauf”. Sechs Experten halten sich neutral (Bewertung “halten”) und nur einer sieht in Hellofresh einen Verkaufskandidaten. Ein Experte rät sogar dazu, die Aktien sofort zu verkaufen.

Insgesamt sind jedoch...