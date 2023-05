Hellofresh: Analysten sehen Kurspotenzial von +33,42%

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von Hellofresh ist nach Ansicht der Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 31,62 EUR und damit um +33,42% über dem aktuellen Wert.

• Am 10.05.2023 legte die Aktie um +1,67% zu

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,79 stabil

Am gestrigen Handelstag konnte Hellofresh einen Anstieg von +1,67% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +0,64% zulegen.

Die Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere sieben bewerten sie als “Kauf”. Sechs Experten halten eine neutrale Position (Bewertung “halten”) und nur einer rät zum Verkauf.

Das positive Bild wird durch das Guru-Rating bestätigt.