Hellofresh: Analysten erwarten Kursanstieg auf 32,64 EUR

Die Hellofresh-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,42% verzeichnet und am gestrigen Tag eine Steigerung um +0,33% hingelegt. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel von Hellofresh liegt bei 32,64 EUR – dies entspricht einem Potenzial von +34,49%. Von insgesamt 26 Experten empfehlen derzeit 17 die Aktie als Kauf.

Das durchschnittliche Rating aller Analysten bleibt unverändert bei “Kauf”. Insgesamt zeigen sich diese optimistisch bezüglich des zukünftigen Verlaufs der Aktie – lediglich ein Experte rät zum Verkauf. Trotzdem sollten Anleger beachten: Jede Investition birgt Risiken und es gibt...