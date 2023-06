Hellofresh: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die gestrige Kursentwicklung von Hellofresh am Finanzmarkt fällt mit einem Plus von +0,28% vergleichsweise gering aus. Insgesamt scheint der Markt pessimistisch zu sein, denn die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen ein Minus von -3,78%. Doch was sagen die Bankanalysten? Diese sind sich einig und prognostizieren für die mittelfristige Zukunft ein Kursziel in Höhe von 34,17 EUR.

Aktuell sehen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf an und zehn weitere Experten teilen diese Einschätzung. Sechs weitere Bankanalysten positionieren sich neutral zur Hellofresh-Aktie und empfehlen sie zum Halten. Lediglich einer ist der Meinung, dass Anleger besser davonlaufen sollten. Das entspricht...