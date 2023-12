Hellofresh Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Hellofresh: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Das Unternehmen Hellofresh weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent deutlich niedriger ist. In der Kategorie Dividende erhält die Hellofresh-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Aktivität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Diskussionsintensität in Bezug auf Hellofresh, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der Aktienkurs von Hellofresh sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Vergleich unter den entsprechenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite der Hellofresh-Aktie in den letzten 12 Monaten um 33,46 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Vergleiche, dass Hellofresh derzeit schwächer abschneidet als der Branchendurchschnitt und daher mit negativen Bewertungen in verschiedenen Kategorien konfrontiert ist.