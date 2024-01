Hellofresh Aktie: Das ist erstaunlich

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Bei der Analyse von Hellofresh zeigte sich, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat und daher als "Schlecht" eingestuft wurde. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Hellofresh in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -39,99 Prozent gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führte. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Hellofresh um 39,56 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hellofresh im Vergleich zur Branche eine niedrigere Rendite aus, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergab, dass Hellofresh derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei der Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Hellofresh.