Hellofresh: Aktie hat Potenzial – Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Hellofresh begeistert die Analysten und scheint derzeit unterbewertet zu sein. Das Kursziel liegt um +9,49% über dem aktuellen Kurs.

• Am 01.09.2023 mit -0,03%

• Das Kursziel von Hellofresh beträgt 32,64 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,73

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Hellofresh einen Rückgang von nur -0,03%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch bereits ein Anstieg von +10,41% registriert werden. Der Markt zeigt sich derzeit also eher optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Hellofresh wird im Durchschnitt der Bankanalysten auf 32,64 EUR geschätzt – davon sind sieben Experten sogar überzeugt und halten das Papier für einen starken Kauf; zehn weitere empfehlen ebenfalls den Kauf der Anteilsscheine. Allerdings sehen sechs Analysten die Wertpapiere lediglich als...