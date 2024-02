Hellofresh Aktie: Das hat Konsequenzen!

Hellofresh erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,06 Prozent, was im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -37,48 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Hellofresh 38,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Hellofresh derzeit positiv eingeschätzt wird. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Dennoch ergaben sich auch drei negative Handelssignale, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Hellofresh mit einem Wert von 34,07 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 29,22, was zu einer Überbewertung des Unternehmens führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Hellofresh festgestellt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Hellofresh hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet, während es in anderen Bereichen zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.