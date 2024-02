Hellofresh Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Positive Themen dominierten an acht Tagen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hellofresh diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie neutral. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten auf ein Überwiegen von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin. Konkret gab es 3 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) ist Hellofresh aus fundamentaler Sicht unserer Meinung nach überbewertet. Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,07 gehandelt, was einem Abstand von 21 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,21 entspricht. Aufgrund dessen ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hellofresh im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,22 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,22 % ist. Somit ist der Ertrag niedriger und führt zur Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers herangezogen. Hellofresh wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,59 Punkten, was bedeutet, dass die Hellofresh-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der bei 51,34 liegt, führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Hellofresh somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.