Hellofresh: Aktie mit großem Kurspotenzial

Die Hellofresh-Aktie zeigt sich derzeit auf dem Finanzmarkt in einer positiven Entwicklung. Gestern konnte sie ein Plus von 0,39% verzeichnen und legte somit innerhalb einer Handelswoche um insgesamt 7,26% zu. Das wahre Kursziel wird laut Bankanalysten bei 32,64 EUR gesehen – was einem Kurspotential von +25,54% entspricht.

Insgesamt teilen die Analysten eine positive Stimmung gegenüber der Hellofresh-Aktie: So empfehlen aktuell sieben Experten den Kauf der Aktie; zehn bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch und sechs raten dazu diese zu halten. Lediglich ein Experte spricht sich für einen Verkauf aus – während zwei sogar davon ausgehen würden die...