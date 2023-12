Hellofresh Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Hellofresh hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,46 Prozent erzielt, was 28,6 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Bereich Internet- & Katalog-Einzelhandel beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,56 Prozent, und Hellofresh liegt aktuell 28,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Stimmung hat sich für Hellofresh in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Hellofresh eine "neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hellofresh liegt bei 63,46, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Hellofresh eine Dividende von 0 % aus, was 3,09 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "schlecht".