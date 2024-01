Luzhou City Commercial Bank Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Luzhou Bank wird laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,67 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,46 HKD) um -7,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,5 HKD zeigt eine Abweichung von -1,6 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Das Gesamtrating basierend auf diesen Werten ist somit "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Luzhou Bank mit einer Rendite von 3,28 Prozent eine positive Entwicklung von mehr als 12 Prozent gezeigt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,48 Prozent, wobei die Luzhou Bank mit 13,75 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Luzhou Bank mit 3,48 % unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was einen geringeren Ertrag von 3,69 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Luzhou Bank ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen präsent, was das Gesamtrating der Anleger-Stimmung als "Neutral" ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.