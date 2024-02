Hellofresh Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Hellofresh bei 12,89 EUR liegt und damit um -40,68 Prozent vom GD200 (21,73 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,02 EUR, was einen Abstand von -8,06 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Hellofresh als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 34,07 insgesamt 13 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" ist, der 30,22 beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Hellofresh momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 26,17 Punkten. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Hellofresh in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,06 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -3,78 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -39,28 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich liegt Hellofresh 40,49 Prozent unter dem Durchschnittswert und wird daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.