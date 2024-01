Hellofresh Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Dividendenrendite von Hellofresh liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt. Mit 0 Prozent im Vergleich zu einem Branchenwert von 3,11 Prozent ergibt sich eine Differenz von -3,11 Prozent. Demnach erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Verbrauchsgütersektor liegt Hellofresh mit einer Rendite von -52,13 Prozent mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von -2,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Hellofresh mit 49,22 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Hellofresh sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 22,13 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,57 EUR liegt, was einer Abweichung von -47,72 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 14,97 EUR liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (-22,71 Prozent), wodurch Hellofresh in beiden Fällen ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh mit einem Wert von 34,15 deutlich höher als das Branchenmittel von 31,12. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie, weshalb sie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.