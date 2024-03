Hellofresh Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Hellofresh-Aktie wird aus technischer Sicht kritisch betrachtet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -39,02 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hellofresh somit mit einem "Gut"-Wert bewertet.

Die Dividendenrendite für Hellofresh beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Hellofresh-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält das Hellofresh-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating.