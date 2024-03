Hellofresh Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Aktie von Hellofresh wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 34,07 liegt sie insgesamt 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" von 51,1. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Grundlage der fundamentalen Analyse.

Die charttechnische Entwicklung der Hellofresh-Aktie zeigt einen Abwärtstrend. Der letzte Schlusskurs von 7,482 EUR liegt sowohl 62,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (19,82 EUR) als auch 36,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,87 EUR). Auf dieser Basis wird die Aktie daher negativ bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine negative Tendenz. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Hellofresh in diesem Bereich daher eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Hellofresh im Vergleich zur Branche eine niedrigere Rendite aus, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung der Hellofresh-Aktie aufgrund der fundamentalen, technischen, senti-mental und dividendenbezogenen Analyse.