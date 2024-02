Hellofresh Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse von Hellofresh zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 20,84 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (12,065 EUR) um -42,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,3 EUR, was einer Abweichung von -9,29 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hellofresh liegt bei 66,59 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 51,34 und zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Hellofresh eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, aber es gab auch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen. Die statistischen Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hellofresh eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,22 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Auswertung des Anleger-Sentiments eine neutrale bis negative Bewertung der Hellofresh-Aktie.