Hellofresh Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Hellofresh im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt eine Rendite von -52,13 Prozent, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche des Internet- und Katalogeinzelhandels beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -2,4 Prozent, wobei Hellofresh mit 49,72 Prozent darunter liegt. Dies führte im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividende von Hellofresh beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- und Katalogeinzelhandels von 3,1 %. Dies bedeutet eine Differenz von 3,1 Prozentpunkten und führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Hellofresh ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Hellofresh beträgt 92,38 und der RSI25-Wert liegt bei 72,27, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Hellofresh als überbewertet, da das KGV mit 34,15 insgesamt 10 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" von 31,11. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung als "Schlecht".