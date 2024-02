Hellofresh Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was die Anleger positiv stimmte. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Allerdings ergab eine statistische Auswertung der historischen Daten, dass in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale auftraten. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments in Bezug auf das Unternehmen Hellofresh.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Hellofresh bei -43,06 Prozent und damit um mehr als 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit "Internet & Katalog Einzelhandel" lag die Rendite der Aktie in den vergangenen 12 Monaten bei -6,26 Prozent, was im Vergleich mit dem Branchendurchschnitt von 36,79 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen und zeichnet dies in Form des Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Hellofresh bei 56,28, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI-Werts über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für die RSI die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh bei 34,07, was über dem Branchendurchschnitt von 28,23 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.