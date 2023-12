Hellofresh Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Hellofresh verzeichnet im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -33,46 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5,98 Prozent, wobei Hellofresh mit einer Rendite von 27,48 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Hellofresh aktuell bei 60,65 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 67, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Hellofresh eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab 8 "Schlecht"-Signale, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Neutral"-Einstufung für Hellofresh.