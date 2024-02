Hellofresh Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung von Aktien. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Hellofresh diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Hellofresh beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Dennoch zeigen weitere Studien, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf analytischer Ebene führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Hellofresh liegt derzeit bei 68,49, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 52. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung des RSI-Signals.

In den letzten 12 Monaten hat die Hellofresh-Aktie eine Performance von -43,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -5,69 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -37,37 Prozent für Hellofresh führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance von Hellofresh mit -4,64 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren Unterperformance führt und zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Hellofresh derzeit -7,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig negativen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -40,6 Prozent, was zu einer insgesamt negativen charttechnischen Einschätzung führt.