Hellofresh Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die fundamentale Analyse von Hellofresh zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 34,07 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 29,22 liegt. Dies entspricht einer Überbewertung um 17 Prozent und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für Hellofresh ein Wert von 50,46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,49, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Aufgrund dieser Werte wird das Gesamtrating für Hellofresh als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hellofresh im Vergleich zur Branche Internet & Katalog Einzelhandel eine Rendite von 0 % aus, was 3,21 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrige Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Hellofresh derzeit bei 21,13 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,11 EUR liegt, was einer Abweichung von -42,69 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,57 EUR, was einer Abweichung von -10,76 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt wird Hellofresh daher mit einem Rating von "Schlecht" bewertet.