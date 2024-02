Hellofresh Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung der Stimmung bei Hellofresh festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu negativen Themen beobachtet wurde. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Hellofresh mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,21 % im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh mit 34,07 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche (28,54) um 19 Prozent höher ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass Hellofresh derzeit -14,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt die Aktie mit -46,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.