Hellofresh Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Eine Analyse von Hellofresh auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Hellofresh in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Sechs konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, wobei sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung ergibt. Somit wird Hellofresh hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, aber auf der Ebene der Handelssignale als "Schlecht".

In Bezug auf das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt dieses aktuell 63,29 und liegt 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Für die Hellofresh-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 19,53 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,61 EUR liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 11,21 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt. In Summe wird Hellofresh auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hellofresh mit einer Rendite von -53,43 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") mehr als 48 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt Hellofresh deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.