Hellofresh Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Hellofresh hat im letzten Jahr eine Rendite von -33,46 Prozent erzielt, was 30,79 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,68 Prozent) für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,73 Prozent, und Hellofresh liegt aktuell 30,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 40,97, was 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hellofresh liegt bei 46,21, was als "Neutral" eingestuft wird, und der RSI25 bei 51, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".