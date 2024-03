Hellofresh Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Hellofresh ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Hellofresh-Aktie beträgt 60,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 50,06 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien kann die Aktie aufgrund eines vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 34,07 als "günstig" bezeichnet werden. Dieser Wert liegt unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche um 33 Prozent, deren durchschnittliches KGV im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" bei 50 liegt. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Marktstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hellofresh. Von insgesamt elf Tagen waren sechs positiv, fünf negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hellofresh eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Hellofresh von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hellofresh. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Hellofresh daher für diese Stufe ein "Gut".