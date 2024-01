Hellofresh Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Hellofresh wird aufgrund des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 34,15 und ist damit 10 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der bei 31,11 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Hellofresh in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Anzahl der Diskussionen über Hellofresh war höher als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit für das Unternehmen hinweist. Basierend auf diesen Faktoren wird der Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating zugeordnet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hellofresh ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hellofresh-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 92,38 und der RSI25 für 25 Tage bei 72,27, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.