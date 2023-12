Hellofresh Aktie: Neue Entwicklungen sorgen für Spannung am Markt

Hellofresh, ein führender Anbieter von Kochboxen, steht derzeit im Fokus der Analysten, die der Meinung sind, dass die Aktie unterbewertet ist. Das aktuelle Kursziel wird auf 23,66 EUR festgelegt, was einem Potenzial von +65,34% entspricht.

Kursentwicklung und Analystenmeinungen

Am 29.12.2023 verzeichnete die Hellofresh Aktie eine Kursentwicklung von +0,28%. Über die vergangenen fünf Handelstage beträgt die Gesamtentwicklung ebenfalls +0,28%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Die [...] Hier weiterlesen