Hellofresh Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Dies kann Auswirkungen auf die Aktienbewertungen haben, abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. In Bezug auf Hellofresh wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh derzeit 63,29, was 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hellofresh-Aktie beträgt 59, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI von 69,75 gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Hellofresh.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hellofresh-Aktie derzeit um -41,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -66,15 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine überwiegend negative Einschätzung der Hellofresh-Aktie, sowohl auf Stimmungs- als auch auf fundamental- und technisch-analytischer Ebene.