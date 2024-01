Hellofresh Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und kann Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzen. Bei Hellofresh liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 78,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hellofresh-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Hellofresh weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist Hellofresh mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,97 über dem Branchendurchschnitt von 31,48. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls ein eher negativer Trend für Hellofresh. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie um -40,61 Prozent über dem Trendsignal liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch auf Basis des vergangenen 50-Tage-Durchschnittskurses ergibt sich eine Abweichung von -21,23 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hellofresh eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Außerdem haben Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Hellofresh von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.